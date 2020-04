Possível substituto de Moro, Jorge Oliveira apoia Bolsonaro no Twitter

Prestes a ser confirmado como novo ministro da Justiça, o atual chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Jorge Oliveira, postou hoje em sua conta no Twitter uma foto do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, 24, logo após a demissão do ex-ministro Sergio Moro, acompanhada de uma mensagem de apoio ao presidente.

“Juntos com o PR @jairbolsonaro por um Brasil melhor. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!”, escreveu Oliveira.

Bolsonaro deve oficializar Oliveira como o novo ministro da Justiça. Próximo da família, Oliveira não queria aceitar o cargo mas o presidente disse a ele que se tratava de uma “missão”, segundo fontes do Palácio do Planalto.

Com a confirmação de Oliveira como substituto de Sergio Moro, o atual secretário de Assuntos Estratégicos (SAE), almirante Flávio Rocha, é o mais cotado para assumir como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. O delegado Alexandre Ramagem atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), deve ser confirmado no comando da Polícia Federal.