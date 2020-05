Porta-voz da Presidência é diagnosticado com coronavírus

Da Redação, com agências de notícias

Por Da Redação, com agências de notícias

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo sua equipe, ele está bem e isolado em casa. Rêgo Barros é general da reserva do Exército e tem 59 anos.

Em março, uma onda de contaminação da Covid-19 atingiu integrantes do Palácio do Planalto após uma viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O primeiro a ter o caso confirmado foi o secretário especial de Comunicação, Fabio Wajngarten. O porta-voz não integrou a comitiva.

Da ala do governo Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, também testou positivo para o novo vírus.

Ele, que viajou acompanhado da comitiva do presidente Bolsonaro aos EUA no início de março, foi o 16º integrante da comitiva a contrair o vírus. Mais de 20 pessoas voltaram da viagem com a infecção.

O próprio presidente chegou a realizar três testes para o novo coronavírus, que não foram divulgados. Nas três vezes, ele negou que contraiu a doença.

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de 61 anos, também teve diagnóstico positivo para o vírus após viagem aos EUA com a comitiva de Bolsonaro.

Confira a nota oficial

“O Porta-Voz do Presidente da República, General OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS, testou positivo para a COVID-19. Realizou o teste na segunda-feira (4 de maio), tendo o resultado sido confirmado no dia de ontem. O Gen. Rêgo Barros encontra-se em sua residência, cumprindo todos os protocolos recomendados e, até o momento, sem sintomas que mereçam maiores preocupações.”