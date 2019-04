Por reforma na casa da filha, Michel Temer vira réu pela 4ª vez

São Paulo — A Justiça Federal em São Paulo decidiu nesta quinta-feira (4) tornar réu o ex-presidente Michel Temer pela acusação de lavagem de dinheiro por conta da reforma da casa de uma de suas filhas, Maristela Temer.

Nessa nova denúncia, a justiça acatou um pedido do Ministério Público de São Paulo, em que os procuradores afirmam que o ex-presidente usou dinheiro obtido em esquemas de propina da JBS, Odebrecht e na estatal Eletronuclear para promover a obra.

“A acusação de lavagem de dinheiro na reforma da casa de Maristela Temer é agravada, segundo a denúncia, pelo fato de a reforma ter sido paga com dinheiro de crimes praticados por organização criminosa, cuja formação e atividades foram detalhadas na denúncia do Quadrilhão do PMDB, oferecida pela Procuradoria-Geral da República em 2017 e ampliada pelo MPF no Distrito Federal em abril do ano passado”, diz a procuradoria.

Na decisão, o juiz Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Criminal Federal diz que a denúncia apresenta “fatos imputados aos acusados, com suas circunstâncias, qualifica os acusados e indica a classificação do crime conforme a opinião” do MPSP.

Segundo o magistrado, a denúncia deve ter continuidade por ser lastreada em indícios mínimos de autoria e de materialidade.

Além de Temer, também viraram réus Maristela Temer, o coronel João Baptista Lima Filho e a mulher dele, Maria Rita Fratezi.

De acordo com a denúncia do MPSP, o casal foi responsável pelas reformas, que atingiram o valor de R$ 1,6 milhão, e fez pagamentos a fornecedores.

Réu pela 4ª vez

Com a decisão de hoje, o ex-presidente se torna réu pela quarta vez, em uma semana.

No Distrito Federal, Temer virou réu pelo esquema da JBS, com a mala R$ 500 mil. Já no Rio de Janeiro, ele é acusado de desvios na Eletronuclear — motivo que o levou à prisão no dia 21 de março, junto com o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco.

O emedebista ficou preso por quatro dias após determinação do juiz Marcelo Bretas, mas conseguiu um habeas corpus e foi solto. Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele deve retornar à prisão.

Defesa

Em nota à imprensa, o advogado de Maristela Temer, Fernando Castelo Branco, negou as acusações e as classificou como “infundadas”.

“Na data de hoje, fomos surpreendidos pelo oferecimento de infundada denúncia envolvendo a Sra. Maristela Temer. Com o respeito devido ao Ministério Público Federal, não houve preocupação em se verificar a veracidade dos fatos, inteiramente refletida nos esclarecimentos já prestados por ela quando ouvida perante a autoridade policial. A origem dos valores utilizados para a reforma de sua residência é lícita e Maristela Temer jamais participou de qualquer conduta voltada à lavagem de dinheiro”, diz a nota.

A defesa do ex-presidente foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre a nova denúncia. Nas outras ocasiões, os advogados negaram qualquer envolvimento do ex-presidente.