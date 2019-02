Por reforma, Guedes, Maia e Alcolumbre discutem anexo dos militares

Se há uma certeza acerca do texto geral da reforma da previdência é que ele não será aprovado sem antes incluir a categoria militar. O próprio presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) já declarou que, para o parlamento, a reforma só será levada adiante quando incluir todos os setores da sociedade. Nesta quarta-feira, 27, Maia deve almoçar com o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) e com o ministro da economia Paulo Guedes para discutir sobre o tema e dar início ao rito de aprovação da reforma, que ainda está parada.

Nesta segunda-feira, Maia afirmou durante debate promovido pela Folha e pela FGV, em São Paulo, que a demora na apresentação do texto voltado para as Forças Armadas atrasa a reforma da Previdência que foi apresentada ao Congresso pelo governo Jair Bolsonaro na semana passada.

Para a parlamentar Joice Hasselmann (PSL), indicada líder do governo no Congresso, “é natural que a Câmara queira ver o projeto envolvendo os militares”, pois “a nova Previdência é para todo mundo. Isso precisa ser evidenciado para os parlamentares e para a sociedade. Esse recado é para todos”, disse.

A preocupação de que a reforma para os militares atrapalhe a tramitação da reforma geral é tamanha que logo na segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro reuniu os ministros Fernando Azevedo (Defesa) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) além de alguns comandantes das Forças Armadas para tratar sobre o tema.

A expectativa dos aliados do governo é que se consiga adiantar o prazo estipulado de 20 de março para a apresentação das novas regras de aposentadoria das Forças Armadas. A meta do governo é que a reforma da previdência seja aprovado no primeiro semestre deste ano.

O governo quer aumentar o tempo de contribuição dos militares de 30 para 35 anos, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. A proposta também deve englobar a Previdência de policiais militares e de bombeiros, atualmente submetidos a regras especiais dos estados.