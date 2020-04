Por isolamento, Mandetta se aproxima de Congresso em vídeo com Alcolumbre

O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta gravou, no último sábado (11), um vídeo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para reforçar medidas de combate ao aumento de contágios pelo novo coronavírus.

Na gravação, o senador do Amapá pede que o ministro mande mensagem ao estado. Os dois anunciaram o envio de respiradores ao Amapá.

“Temos estados e cidades que chamam muito mais atenção pela incidência dos casos. Chamamos atenção essa semana toda para Manaus, Fortaleza, Amapá entrou nesse grupo, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília”, comentou o ministro.

Ele explica que o cenário nesses locais preocupa pelo ritmo de contágio, que pode levar à escassez de equipamentos de saúde para dar o atendimento correto aos enfermos.

“Por isso, a gente insiste: façam o isolamento, façam o sacrifício. Eu sei que é duro pedir para as pessoas não abrirem seus comércios, mas isso é o mais correto, porque, se não fizerem agora, vão fazer ali na frente por imposição da doença”, falou o ministro.

