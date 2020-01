Por divergências com Aras, coordenador da Lava-Jato na PGR pede demissão

Brasília — O coordenador do grupo da Lava-Jato na Procuradoria-Geral da República (PGR), subprocurador José Adônis Callou de Araújo Sá, pediu demissão do cargo por divergências e insatisfação com a gestão do atual PGR Augusto Aras.

Aras havia prometido total autonomia para Adônis tocar os casos da Lava-Jato, o que incluiria atuar diretamente no Supremo Tribunal Federal (STF) neste casos, sem necessidade de uma assinatura de Aras nas peças e documentos das investigações.

De acordo com fontes da PGR, porém, esta autonomia não se concretizou e Aras estava interferindo nos trabalhos do grupo.

A assessoria de imprensa da PGR ainda não se manifestou sobre o motivo da saída do coordenador e prepara uma nota para ser divulgada em breve sobre o assunto. Informou apenas que a equipe da Lava Jato será reforçada com mais dois integrantes.

Araújo Sá foi nomeado ao cargo por Aras em outubro do ano passado. Aras foi escolhido para comandar a PGR pelo presidente Jair Bolsonaro, escolha essa que foi criticada em parte por integrantes do MPF por ter sido feita à revelia da lista tríplice da associação da categoria. Essa lista vinha balizando as escolhas para PGR desde 2003, no primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.