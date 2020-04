Por coronavírus, prefeitura de Osasco doa máscaras a moradores

A cidade de Osasco, na zona oeste de São Paulo, começou uma nova ofensiva para combater o coronavírus. Nesta semana, máscaras de proteção feitas de tecido e com o logo da cidade começaram a ser distribuídas para a população, segundo publicação no perfil do Instagram do prefeito, Rogério Lins.

Recentemente, a prefeitura da cidade também implementou tendas de higienização em frente à estação de trem de Osasco. A estrutura libera um spray feito com uma solução desinfetante, formada por água sanitária e extrato vegetal diluídos em água.

Na cidade, são 228 casos confirmados e 21 mortos, de acordo com o último boletim divulgado. São Paulo é o estado mais afetado pela doença, com 853 óbitos e 11.568 infectados, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde.