São Paulo — Com dois casos de coronavírus confirmados no Distrito Federal, o governador do estado Ibaneis Rocha, decretou nesta quarta-feira, 11, a suspensão por cinco dias de aulas em escolas e universidades privadas e públicas.

Também ficam proibidos eventos com mais de 100 pessoas. As medidas podem ser prorrogáveis, a depender do avanço da pandemia da doença.