Popularidade de Temer cresce pouco e atinge 4,3%

Brasília – A popularidade do presidente Michel Temer pouco se alterou nos últimos meses, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, que mostrou que a avaliação ótima/boa do governo passou a 4,3 por cento em março, ante 3,4 por cento em setembro.

A pesquisa do instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontou que a avaliação ruim/péssima foi a 73,3 por cento, contra 75,6 por cento, enquanto a avaliação regular do governo passou a 20,3 por cento, ante 18,0 por cento na pesquisa anterior.

A margem de erro da sondagem é de 2,2 pontos percentuais.

Ainda de acordo com o levantamento, o percentual dos que desaprovam o desempenho pessoal do presidente é de 83,6 por cento –era de 84,5 por cento em setembro–, enquanto os que aprovam somam 10,3 por cento, em comparação a 10,1 por cento.

A pesquisa foi realizada de 28 de fevereiro a 3 de março, em 137 municípios, com 2.002 pessoas.