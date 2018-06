Ponte Rio-Niterói terá aumento de tarifa de pedágio

A Ponte Rio-Niterói terá novas tarifas de pedágio a partir desta terça-feira (5). A tarifa básica passa de R$ 4,10 para R$ 4,30, de acordo com autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O reajuste vale para a categoria 1 de veículos e faz parte do aumento anual previsto no contrato de concessão. O aumento está publicado na edição de hoje (4) do Diário Oficial da União.

A concessionária Ecoponte, que administra a travessia na ponte Rio-Niterói, pede aos motoristas para dar mais agilidade nas cabines manuais, que utilizem dinheiro trocado, auxiliando os arrecadadores da concessionária com moedas de dez centavos.