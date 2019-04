Pensadores e políticos vão discutir os 100 dias do governo Bolsonaro em SP

O governo do presidente Jair Bolsonaro vai completar 100 dias em 10 de abril. Especialistas e líderes políticos e empresariais vão se reunir no dia 15, em São Paulo, para fazer um balanço desse período e debater os rumos da economia e da política no país.

O Fórum VEJA e EXAME 100 Dias de Governo terá entrevistas, debates e painéis que tratarão das primeiras medidas do governo que começou em 1º de janeiro e das perspectivas e metas desenhadas para os próximos quatro anos. Os ingressos já estão à venda na página do evento.

Estão confirmados nomes como o do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que falará sobre a agenda de reformas e o cenário político brasileiro. Uma das prioridades do início do novo governo, a reforma da Previdência já teve sua proposta entregue ao Congresso e deve ser colocada em votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara nos dias 16 e 17 de abril. Se aprovada na CCJ, será encaminhada para uma comissão especial e, em seguida, irá para o plenário.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, participará do fórum em conversa sobre o agronegócio do país. Já o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre Jorge Da Costa, tratará da recuperação do mercado de trabalho.

O sociólogo e pesquisador da Universidade de São Paulo Demétrio Magnoli falará sobre os conflitos do governo Bolsonaro. O evento vai abordar ainda, a educação, a política do novo governo e o papel do Brasil no comércio global.

Outros especialistas já confirmados são Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador nos Estados Unidos; Cláudia Costin, professora da FGV; Priscila Cruz, presidente da organização Todos pela Educação; e Fernando Schüler, cientista político e professor do Insper.

Visite a página do Fórum VEJA e EXAME 100 Dias de Governo para saber mais e adquirir seu ingresso.