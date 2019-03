Políticos de oposição criticam decisão de Moro de exonerar Ilona Szabó

São Paulo — A decisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, de revogar a nomeação da cientista política Ilona Szabó para uma vaga de suplente no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) está movimentando as redes sociais às vésperas do feriado de Carnaval.

Parlamentares da oposição têm acusado Moro de ser fraco e sensível demais às pressões dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro — isso porque assim que a nomeação de Ilona foi feita, eleitores do presidente passaram a criticar a decisão. “Moro foi covarde ao revogar a nomeação de Ilona Szabó para o conselho de política criminal e penitenciária. Um fraco”, tuitou a deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Moro foi covarde ao revogar nomeação de Ilona Szabó p/conselho de politica criminal e penitenciária. Um fraco. Parece q ela ñ ficou pq tem formação acadêmica, pecado mortal nesse governo. Ñ tem como ajudar o país c/ esses pitbull ideológico. Política | G1 https://t.co/YkLJqlTqTe — Maria do Rosario #LulaLivre (@mariadorosario) March 1, 2019

Para Nilto Tatto (PT-SP), a decisão de Moro de revogar a nomeação se explica pelo governo ser formado por “toscos e parvos”, onde “não há espaço para pensantes”.

Compreensível o cancelamento da nomeação de Iloná Szabó

Num governo de toscos e parvos não há espaço para pensantes

Quem a nomeou sempre se norteou pela repercussão de seus atos @IlonaSzaboC @SergioMoroMJSP #IlonaSzabo #Bolsonaro #Segurançapublica@folha https://t.co/ka13TzO2aF pic.twitter.com/VCNF6kqpE8 — Nilto Tatto (@NiltoTatto) March 1, 2019

Já o presidente nacional do PPS, Roberto Freire, foi mais cortês nas críticas. “Venceu a intolerância. Perdeu o respeito ao pluralismo democrático nos conselhos da República”, tuitou.

Venceu a intolerância . Perdeu o respeito ao pluralismo democrático nos conselhos da República. Vale a pena ler a ótima entrevista de Ilona Szabó. — Roberto Freire (@freire_roberto) March 1, 2019

“O ‘juiz moralizador’ trocou a ética da convicção pela da conveniência e submissão”, escreveu no Twitter o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ).

Moro desmorona: "desnomeia" a cientista política Ilona Zsabó, que considerava muito qualificada (e é!) para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Alegou "repercussão negativa"! O "juiz moralizador" trocou a ética da convicção pela da conveniência e submissão. — Chico Alencar (@depChicoAlencar) March 1, 2019

Também pelo Twitter, Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que “o recuo do ‘ministro da Justiça’ sobre Ilona Szabó (…) mostra que seu discurso escorreu pelo ralo tem tempo. O valor técnico, tão amplamente ‘defendido’ pelo governo, não parece ser tão importante assim. Desastre.”

O recuo do "ministro da Justiça" sobre a Ilona Szabó no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária mostra, + uma vez, q seu discurso escorreu pelo ralo tem tempo. O valor técnico, tão amplamente "defendido" pelo Governo, não parece ser tão importante assim. Desastre. — Jandira Feghali (@jandira_feghali) March 1, 2019

Houve críticas mesmo entre deputados da base do governo. O deputado Alexandre Leite (DEM-SP) escreveu: “constrangedor (sic) a nomeação de Ilona, mais constrangedor ainda é sua exoneração. O governo deve melhorar sua comunicação e alinhar bem as nomeações antes de publicá-las. O presidente foi eleito com determinadas bandeiras e acaba sendo vítima dele mesmo”.