Políticos brasileiros se dividem quanto à situação da Venezuela

Na torcida para que @NicolasMaduro saia do poder seja lá como for. O pior que pode ocorrer é a sua manutenção no poder com apoio do tráfico de drogas, Hezbollah, Pranes, soldados da ditadura cubana e toda sorte de criminosos. Deus proteja os venezuelanos.

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 30, 2019