Política externa brasileira está caminhando de forma consistente, diz Skaf

São Paulo — O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, disse nesta segunda-feira, 8, que a política externa do Brasil está “caminhando de forma consistente”.

A fala de Skaf foi feita após encontro dele com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O chanceler participou de audiência e almoço com conselheiros da federação.

Skaf disse ainda que é preciso que o País mantenha “bom relacionamento” com os mais diversos países, apesar de diferenças ideológicas, e que sente que é a mesma linha adotada por Araújo.

“É fundamental ter bom relacionamento com Estados Unidos e Israel, mas é fundamental ter também bom relacionamento com a China, com os países árabes e com o Mercosul”, afirmou Skaf.

As declarações de Skaf vêm na esteira da aproximação do governo brasileiro com Israel, o que preocupou entidades exportadoras, empresários brasileiros e representantes de governos árabes.

Skaf ressaltou, no entanto, que é saudável que o País busque novos parceiros comerciais. “Nós temos de buscar penetração em todos os mercados”, ressaltou.