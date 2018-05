Política conturbada atrapalha privatização da Eletrobras, diz ministério

São Paulo – O Brasil enfrenta um ambiente político “conturbado” que dificulta o avanço de temas importantes no Congresso, como uma medida provisória que era vista como vital para viabilizar a venda de distribuidoras de energia da Eletrobras, o que “contamina” também as discussões sobre a privatização da estatal como um todo, admitiu nesta quarta-feira a chefe da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira.

“Seria uma medida que melhoraria muito o apetite do mercado em relação à privatização de um conjunto de empresas de distribuição da Eletrobras… isso termina também contaminando esse assunto da Eletrobras, por mais esforço que o Executivo faça, ele tem dificuldade hoje para dar seguimento a essas pautas que seriam importantes…”, afirmou ela, ao participar do Brazil Investment Forum, em São Paulo.

“Isso tem dificultado muito para o governo, esse ambiente político conturbado.”