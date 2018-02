Policiais reforçam a segurança no Rio para blocos de rua

Rio – Policiais militares (PM) fazem o patrulhamento na região central para garantir a segurança dos foliões para o desfile do Bloco das Poderosas comandado pela cantora Anitta, na manhã deste sábado, 17.

Na sexta-feira, 16, o presidente Michel Temer assinou decreto de intervenção federal do Rio de Janeiro.

O Exército irá assumir a segurança pública do Estado, com responsabilidade sobre as polícias, bombeiros e a área de inteligência, inclusive com poder de pedir a prisão de seus membros. O interventor será o general Walter Braga Neto. Ele, na prática, vai substituir o governador do Rio na área de segurança pública.

O reforço da PM também ocorre na zona sul da cidade, onde outros blocos de rua irão desfilar.

Na noite de sexta-feira, criminosos armados trocaram tiros com agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Caju, na Avenida Brasil, nas proximidades da comunidade do Caju. A via expressa permaneceu fechada à noite.