Polícia vai investigar youtuber por suposta admissão de estupro

São Paulo – Após um vídeo de 2015 do youtuber Everson Zoio ressurgir nas redes sociais, onde ele diz que praticou sexo sem o consentimento da sua ex-namorada, a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou à imprensa que irá investigar o caso para averiguar se abrirá ou não um inquérito policial que pode causar o indiciamento de Everson pelas falas dele contidas nas imagens.

“A Polícia Civil de Minas Gerais informa que, desde a manhã deste sábado, 28, tão logo tomou conhecimento, por meio da imprensa, do vídeo feito pelo youtuber Everson Zoio, relatando um suposto episódio envolvendo sua ex-namorada, amplamente divulgado nas redes sociais, acionou a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos (DEICC), que já está adotando todas as providências de polícia judiciária, para a completa elucidação do fato noticiado”, informou a assessoria de imprensa do órgão à reportagem.

Por conta da repercussão do vídeo, o youtuber escreveu um esclarecimento no qual afirma que está sendo muito prejudicado pela repercussão e que o relato foi inventado em 2015 e contado novamente em 2016. “Homem é assim mesmo, aumenta as coisas”, disse o youtuber. “Mesmo sendo uma brincadeira e a história ser mentira, eu peguei pesado”, admitiu.