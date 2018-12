Polícia recupera 6 das 52 obras de arte roubadas na Dutra

Rio – A Polícia Civil do Rio recuperou seis das 52 obras do artista português Isaque Pinheiro que foram roubadas no final do mês passado, quando eram transportadas do Rio de Janeiro a Belo Horizonte. As peças foram encontradas por agentes da Divisão de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) no Jardim América, bairro da zona norte do Rio.

As obras compuseram a mostra “AcorDo Rei”, que ficou em exposição no Paço Imperial, no Centro do Rio de Janeiro, e que seria novamente apresentada na galeria dotART, em Belo Horizonte. Elas foram roubadas na Rodovia Presidente Dutra em 27 de novembro. As peças estavam sendo transportadas em um caminhão que levava ainda eletrônicos e medicamentos.

O roubo das peças é investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).