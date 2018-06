8 dias depois do desaparecimento, corpo de menina é encontrado

Neste sábado, informou o site de notícias G1, o corpo da menina Vitória Gabrielly foi encontrado, dias depois do seu desaparecimento. Ela tinha 12 anos e vivia na cidade de Araçariguama, distante cerca de 54 quilômetros da capital paulista. A polícia agora investiga as causas da sua morte.

A menina estava sumida desde o dia 8 de junho, quando foi vista pela última vez na Rua Tocantins, no bairro Vila Nova. De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem saiu de casa às 13h30 para andar de patins em um ginásio. As buscas começaram às 19h quando a mãe soube que a filha não estava na casa de familiares.

Segundo informações do veículo, Vitória usava as mesmas roupas do dia em que sumiu. A polícia a encontrou na Estrada de Aparecidinha, no bairro Caxambu, Zona Rural de Araçariguama, local que fica a cerca de 7 km de distância do ginásio. Ela estava em uma trilha próxima de onde passam os carros.

A Polícia Civil solicitou à Justiça na última sexta-feira a prisão temporária de um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento da adolescente.