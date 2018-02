Polícia identifica suspeito de agressão a jovem em shopping

São Paulo – A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (15) que identificou um possível suspeito da agressão motivada por homofobia a um jovem no banheiro do shopping Higienópolis, na zona oeste de São Paulo.

Segundo a polícia, a vítima prestou depoimento na quarta-feira e as imagens das câmeras de segurança do shopping foram analisadas.

O autor foi, então, identificado, e será indiciado por injúria real, segundo a Polícia Civil, mas ainda não se apresentou.

A vítima do caso é o ator João Pedro Medeiros, que, segundo o próprio relato do caso nas redes sociais, estava lavando as mãos no banheiro do shopping Higienópolis quando levou duas coronhadas de revólver na cabeça.

O agressor, segundo ele, declarou que “todos os viados” iriam morrer “a partir desse”.

Na ocasião, o shopping Higienópolis alegou ter prestado socorro à vítima e disse não compactuar “com qualquer tipo de violência”.