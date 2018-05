Polícia Federal vai instalar toldo para banho de sol de Lula, diz Veja

São Paulo — A Polícia Federal está providenciando a instalação de um toldo na área onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva toma banho de sol no prédio onde está preso em Curitiba. A informação é da Revista Veja, que teve acesso ao local.

Segundo a reportagem, a instalação do toldo visa proteger a imagem do petista, uma condição que ele próprio impôs antes de se entregar. Um agente fica encarregado de verificar se há drones sobrevoando a região na hora do banho de sol do ex-presidente. Se houver, a ordem é abatê-los a tiros.

Quando uma aeronave se aproxima do local, conta a Veja, Lula é conduzido imediatamente para dentro da sala no quarto andar do prédio. O ex-presidente tem direito a duas horas diárias de banho de sol e pode optar pelo horário que achar mais conveniente.

Essa é a única coisa em comum entre o ex-presidente e os demais 22 presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Diferente dos demais, Lula não tem hora para acordar ou dormir, pode receber os advogados quando desejar, as visitas não passam pela revista íntima e a cela não fica trancada, de acordo com a revista.