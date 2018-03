Polícia Federal prende José Yunes, ex-assessor e amigo de Temer

São Paulo – A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, informou o advogado de defesa de Yunes.

A ordem de prisão para cinco dias foi autorizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF investiga se Temer recebeu propina de empresas do setor portuário. Ainda não se sabe os motivos da detenção, mas a polícia se recusou a comentar sobre a operação por “determinação do STF”.

José Luis Oliveira Lima, advogado de Yunes, considera a prisão ilegal e uma violência contra a cidadania. “É inaceitável a prisão de um advogado com mais de 50 anos de advocacia, que mesmo intimidado ou espontaneamente compareceu a todos os atos para colaborar”, disse Lima em nota.

Segundo a rede de TV Globo News, além de Yunes, mais duas prisões foram confirmadas na mesma operação: Antonio Celso Grecco, dono da Rodrimar, e Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura, ambos também próximos ao presidente Temer.

Histórico

Yunes, amigo do presidente há mais de 50 anos, teve seu sigilo bancário quebrado por Barroso, em 27 de fevereiro, na mesma decisão em que foi decretada a quebra do sigilo de Temer no âmbito do inquérito dos portos.

Nesse inquérito, Temer é investigado ao lado de aliados sob suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na edição do decreto para prorrogar os contratos de concessão e arrendamento portuários, que teria beneficiado a empresa Rodrimar, que opera áreas do porto de Santos.