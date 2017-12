Polícia Federal leva Paulo Maluf para prisão em Brasília

Gilberto Amendola, do Estadão Conteúdo

Por Gilberto Amendola, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O deputado Paulo Maluf, 86 anos, deixou a carceragem da Superintendência em São Paulo às 11h07 dessa sexta-feira, 22.

O parlamentar segue para Brasília onde passará por um exame de corpo de delito e, posteriormente, será encaminhado para o presídio da Papuda – onde ficará em cela de 30 metros quadrados.

O parlamentar está preso desde quarta-feira (20) após decisão do Ministro Edson Fachin (STF).

A defesa de Maluf tentou um recurso, mas a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, negou. Em maio, Maluf foi condenado pela primeira turma do STF a 7 anos, 9 meses e 10 dias em regime fechado por lavagem de dinheiro. Ele também foi condenado a perda do mandato.