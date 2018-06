Polícia faz perícia em terceiro carro suspeito de ter levado Vitória

Sorocaba – A Polícia Civil apreendeu para perícia um terceiro carro que pode ter sido usado para arrebatar a menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, assassinada após sair de casa para andar de patins, em Araçariguama, interior de São Paulo.

O veículo, de cor preta, apareceu em imagens de uma câmera em horário que coincide com o desaparecimento da garota, no dia 8 deste mês. O corpo foi encontrado apenas no dia 16, numa mata, na Estrada de Aparecidinha, a 7 km do local em que sumiu. A menina teria sido estrangulada.

A perícia no veículo foi feita pela equipe do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da capital, que colabora com a apuração do crime. As investigações estão sob sigilo decretado pela justiça.

O homem que teve a prisão temporária prorrogada por 30 dias, suspeito de participação no crime, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba e cedeu material para exame de DNA. As amostras serão comparadas com o material colhido da vítima. Duas testemunhas voltaram a ser ouvidas e tiveram os celulares recolhidos para perícia. A polícia não dá previsão de prazo para o esclarecimento do caso.