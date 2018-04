Polícia faz operação contra tráfico após conflito entre facções no Rio

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos morros da Babilônia/Chapéu Mangueira, no Leme, zona sul do Rio de Janeiro, realizam hoje (24) uma operação contra o tráfico de drogas nas duas favelas, depois que uma guerra entre facções rivais levou pânico aos moradores no último sábado.

Segundo a Polícia Militar, criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que dominam o Chapéu Mangueira, tentaram chegar, através da mata fechada, ao Morro da Babilônia, dominado pela facção rival Comando Vermelho. Para a invasão, os criminosos contaram com apoio de homens da Vila do João e da Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na zona norte que também pertencem ao Terceiro Comando Puro.

Na operação de hoje, a PM conta ainda com apoio do Grupo de Intervenções Táticas (GIT) das UPPs e do Comando de Operações Especiais (COE) e com tropas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Choque e do Batalhão de Ações com Cães. De acordo com a assessoria do Comando de Polícia Pacificadora (CPP), até o momento não há informações sobre prisões e apreensões. As ações prosseguem nesta tarde.

Mais cedo, um helicóptero do Exército sobrevoou as favelas do Leme e alguns militares foram vistos nos acessos às comunidades, mas não participaram do cerco aos morros.