Polícia encontra corpo em Paraisópolis, mas não confirma identidade

São Paulo – A Polícia Militar de São Paulo encontrou na madrugada desta sexta-feira, 3, um corpo na comunidade de Paraisópolis, localizada na região do Morumbi, zona sul da cidade. Segundo a corporação, ainda não se sabe se é da agente que desapareceu no dia anterior.

A PM informou que encontrou “um cadáver do sexo feminino” às 3h10 desta sexta na Rua das Goiabeiras. O Corpo de Bombeiros está no local e a perícia foi acionada.

Na quinta-feira, as polícias Militar e Civil montaram operações na região após relatos de que a agente Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos, teria sido agredida por um grupo de homens e desaparecido. Ela foi vista pela última vez na Rua Melchior Gloria, na Vila Andrade.

De acordo com o boletim registrado no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi), uma secretária de 41 anos disse que a policial participava de um churrasco em sua residência quando por volta da meia-noite foi para a casa de vizinhos. Às 6h da manhã, uma vizinha chegou desesperada e informou que Juliane teria sido baleada por indivíduos desconhecidos.

As circunstâncias dos disparos teria envolvido uma briga iniciada em um bar após ela se identificar como policial militar e reclamar do desaparecimento de um celular da mesa em que estava. Juliane atuava na 2ª Companhia do 3º Batalhão Metropolitano, responsável pelo patrulhamento em parte do Jabaquara, na zona sul paulistana.