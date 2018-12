Polícia encontra armas na casa de João de Deus

Ligia Formenti, do Estadão Conteúdo

Brasília – Armas e pistolas foram encontradas na casa do médium João de Deus em Abadiânia (GO), durante buscas realizadas na tarde desta terça-feira, 18, pela Polícia Civil de Goiás. Além do armamento, a fiscalização encontrou grande quantia em dinheiro. Todo o material foi levado para perícia.

Nesta quarta-feira, 19, a Polícia Civil deverá divulgar detalhes da operação. Além da casa do médium, buscas foram realizadas na Casa Dom Inácio de Loyola, onde o líder espiritual faz atendimentos para fiéis. O médium está preso preventivamente desde domingo, acusado de abusar sexualmente de mulheres.