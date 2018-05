Polícia do Paraná diz que tiros contra caravana de Lula foram intencionais

São Paulo – O ataque à caravana que acompanhava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em março, no Paraná, foi intencional, afirmou nesta quarta-feira, 2, a Polícia Civil em nota, atribuindo as informações ao delegado Helder Andrade Lauria.

“De acordo com as investigações realizadas até o momento pode-se afirmar que o disparo que atingiu o ônibus em questão foi intencional. Ou seja, a pessoa que disparou teve a intenção de atingi-lo”, diz o comunicado.

Segundo o laudo pericial divulgado em abril, um dos três ônibus da comitiva do petista, condenado e preso pela Operação Lava Jato, foi alvo de dois disparos na lataria no dia 27 de março na estrada entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná. Ninguém ficou ferido.

Nas investigações preliminares, peritos declararam que ocorreram dois disparos de armas calibre .320. Eles teriam partido de uma área alta, provavelmente um barranco. O atirador estaria a cerca de 4,30 metros acima do ônibus, segundo apuração.

De acordo com Lauria, a Delegacia de Laranjeiras do Sul continua investigando o caso. Segundo ele, não se sabe que seria o autor dos disparos nem o que teria motivado o ataque. O delegado disse ainda que não poderia divulgar mais detalhes para não atrapalhar o andamento da investigação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.