Polícia cumpre 9 mandados contra suspeitos de pedofilia no Rio

Policiais civis cumprem hoje (22) nove mandados de busca e apreensão de equipamentos em endereços de suspeitos de armazenamento e distribuição de material envolvendo pornografia infantil. Segundo a Polícia Civil, até o momento cinco pessoas foram encaminhadas à delegacia durante o cumprimento dos mandados.

A Operação Revelação é coordenada pela Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes de Niterói (DPCA/Niterói) e tem o apoio de diversas delegacias especializadas.

Luz na Infância

Hoje também foi desencadeada a terceira fase da Operação Luz na Infância, que busca prender suspeitos de envolvimento com pedofilia em todo o país. Coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, com a participação de polícias civis de 18 estados e do Distrito Federal (DF), a operação busca cumprir 69 mandados de busca e apreensão.