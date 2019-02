Polícia Civil prende comandante do Batalhão de São Gonçalo no Rio

Rio de Janeiro – O tenente-coronel Djalma Beltrami – comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, na região metropolitana – foi preso na manhã de hoje (19), sob a acusação de envolvimento com o tráfico de drogas. Beltrami e mais sete policiais militares, acusados do mesmo crime, foram presos na sede do batalhão por agentes da Polícia Civil que desencadearam nesta segunda-feira a Operação Dezembro Negro. A finalidade é cumprir mandados de prisão contra traficantes e policiais militares.

Djalma Beltrami estava no comando da unidade desde a prisão do então comandante, Cláudio Oliveira, acusado de ser o mandante do assassinato da juíza Patrícia Accioli, em 11 de agosto. A magistrada foi morta com 11 tiros quando chegava a sua casa.

A Operação Dezembro Negro tem a participação de 100 policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e da Baixada Fluminense e pretende cumprir 24 mandados de prisão, sendo 11 contra traficantes e 13 contra policiais militares do 7º Batalhão. Há, ainda, nove mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre a ligação de traficantes do Morro da Coruja, em São Gonçalo, com homicídios que ocorriam na região, começaram há sete meses e indicaram que policiais militares do 7º Batalhão recebiam propinas de traficantes para não reprimir a venda de drogas na regão. Os valores chegavam a R$ 160 mil por mês.

Além dos PMs, foi preso também um traficante e apreendidos 5 quilos de drogas.