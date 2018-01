Polícia Civil do RJ faz megaoperação na favela do Jacarezinho

Rio – A Polícia Civil faz uma megaoperação nesta terça-feira, 30, na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Cerca de 300 policiais foram mobilizados para a ação, que tem apoio da divisão de homicídios e do grupo de combate ao tráfico de drogas da Polícia.

A operação realiza mandados de prisão contra traficantes e suspeitos de assassinatos. Entre os suspeitos estão pessoas que podem estar ligadas à morte do delegado Fábio Monteiro, ocorrida em 12 de janeiro. Ele foi encontrado assassinado dentro do porta-malas de seu carro.

Fábio Monteiro, de 39 anos, atuava na Central de Garantias Norte, na Cidade da Polícia, e suspeita-se que ele tenha sido morto por traficantes. O caso ocorreu dia 12 passado, bem perto do local em que o delegado trabalhava. Logo após o crime, policiais iniciaram uma operação na favela do Jacarezinho.

Desde então, a Polícia Civil tem realizado operações na comunidade para encontrar os responsáveis pelo crime.