Polícia acha dinheiro e pedras preciosas em casas ligadas a João de Deus

Brasília – A Polícia Civil de Goiás apreendeu nesta sexta-feira, 21, pedras preciosas, medicamentos e uma mala com dinheiro em três endereços ligados a João Teixeira de Faria, o médium João de Deus. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira. Entre os locais está a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, onde ele fazia os atendimentos espirituais.

O delegado-geral, André Fernandes, informou que as pedras de cor esverdeada, supostamente esmeraldas, serão periciadas. A questão da possível lavagem de dinheiro e das pedras preciosas serão tratadas separadamente dos casos de abuso sexual, assim como a acusação por porte ilegal de armas – outra operação realizada há dois dias encontrou mais de 400 mil reais e seis armas em residência de João de Deus. De acordo com o delegado, a cada passo, a polícia se depara com “novas situações delituosas e isso exige maior capacitação da equipe”.

Segundo o delegado, dos 16 procedimentos recebidos na Polícia Civil de Goiás por abuso sexual, oito estão em andamento e um foi concluído e enviado na quinta-feira, 20, ao Judiciário. O inquérito concluído deu sustentação para o indiciamento e o pedido de prisão de João de Deus. As denúncias foram feitas por mulheres de 20 a 40 anos. “Precisamos incentivar as vítimas a procurarem a polícia, recebemos denúncia anônima, via 197, mas sem identificar e, assim, não conseguimos identificar e dar continuidade à investigação”, afirmou o delegado.

A promotora Gabriella de Queiroz Clementino informou que a polícia científica acompanhou os novos mandados de busca e produziu laudos complementares. “A Vigilância Sanitária também acompanhou, porque havia comércio de medicamentos no local. Eles apreenderam alguns instrumentos cirúrgicos, mas ainda não temos um laudo”, disse.

A defesa de João de Deus nega as acusações e já entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo a liberdade do médium. A ação foi encaminhada para análise do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, responsável pelos processos que chegam durante o plantão judiciário.