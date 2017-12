PMDB terá candidatura em 2018 para “defender legado”, diz Padilha

Brasília- O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta segunda-feira que o PMDB terá candidatura a presidente da República no próximo ano para defender o “legado” da gestão do presidente Michel Temer.

“Vamos ter, sim, candidato para defender o nosso legado, seja da aliança que nós compormos, seja com candidatura própria, mas teremos de ter sim a defesa do legado do governo do presidente Michel Temer que, indiscutivelmente, é um governo de transformações”, defendeu.

Em evento da Fundação Ulysses Guimarães, do PMDB, Padilha defendeu com ênfase a aprovação da reforma da Previdência. O ministro disse que a medida é necessária porque, se não for feita, o país enfrentará “sérios problemas econômicos”.

O ministro citou que, entre 2016 e 2017, houve um crescimento de 43 bilhões de reais em despesas previdenciárias, dinheiro que deixa de ser aplicado em infraestrutura, saúde e educação.