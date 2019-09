PM prende principal suspeito de construir prédios que desabaram na Muzema

A Polícia Militar de Pernambuco prendeu um dos suspeitos de construir os prédios que desabaram na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em abril deste ano. José Bezerra da Silva, conhecido como Zé do Rolo, estava foragido desde abril.

Segundo a PM pernambucana, ele estava em um sítio de sua propriedade na região de Alto do Pajeú, no sertão do estado, a 400 quilômetros de Recife.

Quando ele percebeu que os policiais cercavam o local, tentou fugir, mas não conseguiu ir muito longe por conta da vegetação espinhosa da caatinga.

A polícia encontrou no sítio duas espingardas, mas Zé do Rolo estava desarmado no momento da prisão e não ofereceu resistência. Ainda de acordo com a PM, o homem será levado para Recife, onde ficará à disposição da Polícia Civil do Rio.