PM mata sete suspeitos de explodir caixa eletrônico em Campinas

São Paulo – Uma ação do Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar de Campinas, cidade do interior de São Paulo, terminou com sete mortos, todos criminosos, segundo as autoridades policiais, na noite desta quarta-feira, 28.

A PM informou, em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que o Setor de Inteligência do Comando de Policiamento do Interior monitorava uma quadrilha especializada em roubo a bancos. O grupo foi localizado por volta das 21h30 na Estrada Municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão, em Valinhos.

A polícia montou um cerco e os criminosos, fortemente armados em dois carros, não atenderam a ordem de parada e atiraram contra os agentes, que revidaram. Um veículo conseguiu fugir com uma pessoa.

A polícia apreendeu fuzis, metralhadoras, pistolas, coletes à prova de bala e explosivos, exigindo o acionamento do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

O caso começou a ser registrado no 4.º Distrito Policial de Campinas por volta das 6h desta quinta-feira, 1º. Um inquérito deve ser instaurado para investigar a ocorrência.