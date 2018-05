PM do Rio reassume policiamento completo da Vila Kennedy

São Paulo – A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro reassumiu o policiamento da Vila Kennedy, comunidade considerada “tubo de ensaio” das Forças Armadas desde o início da intervenção federal, em fevereiro. A comunidade na zona norte do Rio passará a contar a plena atuação dos militares do 14º BPM a partir desta terça-feira, 15.

Em nota, o Gabinete de Intervenção Federal informa que as primeiras fases da atuação na comunidade buscou “recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública” e “reduzir os índices de criminalidade” na região. “A nova etapa do processo – iniciado em fevereiro pela Intervenção Federal – prevê a retomada das áreas de atuação do batalhão, incluindo as comunidades Vila Kennedy e do Batan.”

A Vila Kennedy, favela de 41 mil habitantes que nasceu de um conjunto habitacional dos anos 1960, foi considerada um “tubo de ensaio” e alvo de constantes operações conjuntas entre a Polícia Militar e as Forças Armadas.

Em fevereiro, os moradores foram “fichados” durante pelos militares ao ter os rostos e documentos fotografados. À época, a Defensoria Pública do Rio afirmou que a prática configurava constrangimento ilegal e remetia às práticas da ditadura militar (1964-1985). O Comando Militar do Leste, por sua vez, respondeu que ação era legal e feita regulamente.

No mês seguinte, uma operação da Prefeitura do Rio na região, com apoio dos militares, demoliu barracas e quiosques de comerciantes informais da Praça Miami, no centro da comunidade, que não tinham licença. A atuação causou revolta e comoção entre os moradores da Vila Kennedy. No mesmo dia, à noite, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) se desculpou pela ação dos agentes municipais, condenou o “uso desproporcional da força” e disse que a ideia foi da Polícia Militar.

De acordo com o Gabinete de Intervenção Federal, as ações na Vila Kennedy nos últimos meses resultaram em 21 prisões em flagrante, recuperação de 844 motos e 791 carros, apreensão de 892 quilos de maconha, além de cocaína e crack. Além disso, a pasta diz que realizou a capacitação de policiais militares e reforço na infraestrutura do 14º Batalhão, que contará com novos veículos, munições e fuzis.