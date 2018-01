📹 AGORA AO VIVO da Praça da República, no centro de São Paulo. O ato já começou com as falas das centrais e, em breve, com presença de Lula, se inicia a marcha até a Paulista. Acompanhe‼ 📲 https://t.co/LySy3FsGKX pic.twitter.com/ZJIpN55I48

— MST Oficial (@MST_Oficial) January 24, 2018