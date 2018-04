Brasília – As manifestações em Brasília durante o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF) reuniram 4 mil pessoas na Esplanada, segundo a Polícia Militar.

Segundo a PM, havia cerca de 2,5 mil manifestantes contra o habeas de Lula no horário de pico e outras 1,5 mil a favor do pedido do petista. Neste fim de tarde, cerca de 1,6 mil pessoas permaneciam nas vias.

Mais informações em instantes