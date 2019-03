PM agride dona de lanchonete por erro em sanduíche e é preso

Um policial militar, lotado no 9° BPM (Rocha Miranda), na zona norte do Rio de Janeiro, foi preso administrativamente na última quinta-feira, 21, por ter agredido a proprietária de uma lanchonete em Curicica, na zona oeste da cidade.

Segundo apuração da TV Globo, o motivo foi que o pedido feito chegou errado à casa do policial. Após discussão pelo telefone, o homem chegou armado ao estabelecimento e começou com as agressões.

De acordo com a Secretaria de Polícia Militar, o policial foi identificado por câmeras do circuito interno do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o homem entrando na lanchonete, e discutindo com a mulher. Em seguida, a segura pelo cabelo e a joga no chão. Caída, leva golpes na cabeça e chutes, sendo arrastada pelo cabelo até a porta do estabelecimento.

O PM foi ouvido na 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e, em seguida, conduzido a 32ª DP (Taquara), delegacia responsável pela investigação. A Polícia Militar não informou o nome do agressor.

A Secretaria informou ainda que “em paralelo às investigações da Polícia Civil, foi aberto um procedimento apuratório da corporação para apurar as circunstâncias do fato”. O autor poderá ser indiciado pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e crime de falsa identidade.

Veja as imagens das câmeras de segurança da lanchonete (Aviso: as imagens são fortes):