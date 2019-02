PM acompanha reintegração de posse de prédio histórico em SP

São Paulo – A Polícia Militar acompanha, desde as 5h30 de hoje (8), o cumprimento da reintegração de posse de um prédio tombado como patrimônio histórico, localizado na rua Roberto Simonsen, número 94, próximo à Praça da Sé, região central da capital. Não houve conflito até as 7h30.

Até julho de 2012, o edifício esteve alugado e, em 28 de março de 2013, foi colocado à venda pela proprietária. Em agosto de 2013, 40 famílias (112 pessoas) integrantes do movimento Fórum de Moradia e Meio Ambiente (FML) ocuparam o imóvel – que tem quatro andares.

O juiz que determinou a desocupação, Christopher Alexander Roisin, da 11ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, destacou, em sua decisão, os riscos que a ocupação pode causar ao patrimônio histórico, já que a fachada do edifício remete à arquitetura do início do século passado.