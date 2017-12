Plataforma ajuda prefeitos a organizar gastos públicos

São Paulo – Sobreviver sem a ajuda de recursos federais e estaduais ainda é um desafio para a maioria das cidades brasileiras. Afinal, apenas 0,3% delas arrecadam mais do que recebem em transferências.

Pensando em ajudar a reverter o cenário de alta dependência financeira, o portal Meu Município lançou neste sábado (2) a plataforma Otimiza!, que faz um diagnóstico da situação da cidade e recomenda ações que cada prefeitura pode tomar para aumentar a arrecadação própria ou otimizar suas despesas.

Na prática, o gestor público precisa seguir apenas dois passos: escolher uma área para otimizar (como receita de IPTU, ISS ou despesas com saúde e educação) e responder algumas perguntas do Otimiza sobre dados e processos do município. No final, um plano de ação personalizado é gerado pela ferramenta.

“O nosso objetivo é melhorar a gestão municipal. Ter as finanças em ordem arrecadando aquilo que é de fato devido e gastando de forma inteligente”, diz Ana Dal Fabbro, gerente do Portal Meu Município. “Hoje em dia a cidade tem uma responsabilidade enorme e uma estrutura fiscal muito engessada. É preciso inovar”.

A ideia, segundo Ana, é que os prefeitos, secretários e equipes técnicas utilizem a ferramenta em busca de alternativas para equilibrarem suas contas e manterem a prestação de serviços públicos de qualidade. Vale ressaltar que a plataforma é aberta para qualquer cidadão e não gera custo nenhum para o município.