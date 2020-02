Planalto adia novamente envio da reforma do serviço público ao Congresso

Brasília – O Palácio do Planalto decidiu adiar mais uma vez o envio do texto da reforma administrativa ao Congresso, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

A intenção inicial do presidente Jair Bolsonaro era que o texto fosse enviado até a quinta-feira, mas a avaliação é que ainda não está maduro.

A informação também foi confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Bolsonaro recebeu a proposta finalizada pela equipe econômica na terça-feira, mas ainda não bateu o martelo em todos os pontos.

O presidente tem uma preocupação com o impacto da reforma entre os funcionários públicos e segue repetindo que os atuais servidores não serão afetados, mas há o temor da repercussão da medida ainda assim e do que o presidente chama de “guerra da comunicação”.

No entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem pressionado para que o Executivo envie logo a proposta, o que tem provocado tensões no governo. Guedes considera a medida essencial para a recuperação econômica.