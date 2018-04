Pimenta: Polícia identifica de onde partiram tiros contra caravana de Lula

Brasília – O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta (RS), afirmou nesta quinta-feira, 12, que a polícia do Paraná informou ter identificado o proprietário do local de onde teriam partido os tiros que atingiram um dos ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 27 de março.

Sem dar o nome do responsável, Pimenta disse que o homem identificado pela polícia já teria se envolvido em conflitos com integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e responde por crimes semelhantes ao praticado contra a caravana.

“A polícia do Estado do Paraná conseguiu identificar o proprietário do local de onde partiram os tiros no ônibus da caravana do presidente Lula. A polícia já identificou o proprietário”, afirmou Pimenta em entrevista coletiva na Câmara.

“É uma pessoa, inclusive, que já se envolveu em conflitos dessa natureza com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, já responde por crimes semelhantes a esses”, acrescentou o parlamentar gaúcho. Segundo ele, o PT está acompanhando a investigação e entende que os disparos devem ser tratados como “atentado”.

Em 5 de abril, resultado da perícia técnica da Polícia Civil do Paraná atestou que a caravana de Lula foi atingida por dois tiros de arma de fogo calibre 32. Os disparos perfuraram a lataria de um dos três ônibus da comitiva petista na rodovia PR-473, entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul.