PF vai auxiliar investigação sobre assassinato de Marielle

A Polícia Federal irá auxiliar as investigações envolvendo o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, mas a chefia das investigações ficará a cargo da Polícia Civil do Estado do Rio. Isso ficou acordado durante encontro entre o procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no fim da tarde desta quinta-feira, 15, no Rio.

“Esse é um caso que precisa do apoio de todas as forças investigatórias”, disse Raquel Dodge. “Certamente a colaboração da Polícia Federal é importante nesse episódio, porque o crime no Rio de Janeiro tem acontecido em diversas áreas, e muitas delas são relativas a crimes federais. É preciso fazer a troca adequada de informações.”

Eduardo Gussem ressaltou que a chefia das investigações ficará a cargo da Polícia Civil e que o Ministério Público do Estado irá acompanhar “até oferecimento da denúncia”. “Há pouco falei com o secretário de Segurança Pública, general Richard Nunes, com o chefe de Polícia, doutor Rivaldo Barbosa, e todos estão empenhadíssimos em elucidar esse caso o quanto antes”, afirmou o procurador. “Mas toda ajuda é bem-vinda.”