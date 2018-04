PF tem avião pronto em São Paulo para transferir Lula a Curitiba

Curitiba – A Polícia Federal já tem um avião preparado para transferir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de São Paulo a Curitiba, onde deve ingressar na prisão nesta sexta-feira, de acordo com a ordem ditada pelo juiz federal Sérgio Moro.

“Ele (Lula) pode vir em avião particular e se apresentar aqui ou, caso se apresente em São Paulo, pode vir com a aeronave da Polícia Federal“, que está “pronta” para a mudança, disse Jorge Chastalo Filho, chefe da equipe de custódia e escolta da Polícia Federal de Curitiba.

Moro determinou na quinta-feira um prazo até as 17h (horário de Brasília) de hoje para Lula para se entregar à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, de modo a iniciar o cumprimento de uma condenação de 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro.

“Está tudo preparado, claro que há circunstâncias que não podemos antecipar porque pode ele pode se apresentar aqui (Curitiba) ou em São Paulo ou não se apresentar, então existem todas essas circunstâncias”, comentou o agente.

Segundo Chastalo Filho, é “bem provável” que a ação ocorra em São Paulo, dado que o ex-mandatário se encontra na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, na região metropolitana da capital paulista, e não esclareceu se acatará a ordem de Moro e se apresentará voluntariamente em Curitiba.

Caso não se apresente à PF, Lula pode ser detido a qualquer momento se continuar na sede do sindicato. Se decidir ir para o domicílio particular, a legislação impedirá a detenção entre as 18h e as 6h da manhã do dia seguinte.

“Executaremos o mandado (de prisão) no momento mais oportuno”, acrescentou o agente.