PF prende mexicano procurado pela Interpol

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, 31, um mexicano procurado pelas autoridades daquele país, por integrar organização criminosa dedicada à produção e à distribuição de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes, aliciamento e exploração sexual de menores.

As informações são da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Federal, “o grupo atuava no México, na Costa Rica, nos Estados Unidos e no Brasil”.

A Polícia Federal afirma ter instaurado inquérito em junho de 2017 “após receber informações através da Interpol, de que o procurado, de 46 anos, estaria no Rio Grande do Sul”.

“No decorrer da investigação, o Supremo Tribunal Federal expediu mandado de prisão para extradição, que foi cumprido em Canoas, no bairro Rubem Berta”, afirmam os investigadores.

De acordo com a PF, a “investigação prossegue para apurar o envolvimento de outras pessoas e se houve crimes similares praticados pelo grupo no Brasil”.