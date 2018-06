PF prende brasileiro foragido em estádio de São Petersburgo na Rússia

A Polícia Federal informou hoje (22) ter efetuado a prisão de um homem brasileiro de 31 anos no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na Rússia, durante a Copa do Mundo.

Pela manhã, o local foi palco da vitória do Brasil sobre a Costa Rica, por 2×0, válida pela segunda rodada da fase de grupos do mundial de seleções.

O homem preso, que não teve a identidade revelada, estava com um mandado de prisão em aberto por determinação da 1ª Vara Federal Criminal do Espírito Santo.

Ele é acusado de participar, junto com dois comparsas, do roubo a uma agência dos Correios no município de Itarana (ES), no dia 22 de março de 2017. Na ocasião, foram levados mais de R$ 26 mil dos cofres da agência.

O brasileiro, que utilizava um passaporte italiano quando foi preso, havia sido incluído pela Polícia Federal brasileira na lista de difusão vermelha de procurados pela Interpol, possibilitando a sua prisão na Rússia.

Cooperação internacional

A prisão foi efetuada por policiais federais enviados para o Centro Internacional de Cooperação Policial (CICP), em Moscou, para atuar nos estádios durante os jogos do Brasil e auxiliar nas ocorrências envolvendo cidadãos brasileiros.

Os policiais agem de forma integrada às autoridades locais, o que permitiu a identificação e a localização do foragido brasileiro que poderá ser extraditado, disse a PF, em nota.

Ainda de acordo com a corporação, o envio de equipe especializada de policiais federais ao CICP, durante a Copa, integra um modelo de ação típico de grandes eventos, tendo o Brasil também recebido diversas equipes de policiais estrangeiros durante a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.