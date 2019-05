PF no Rio deflagra nova fase da Operação Câmbio, Desligo

São Paulo – A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 28, uma nova fase da Operação Lava Jato no Rio. Três mandados de prisão contra funcionário de um banco são cumpridos por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Agentes também realizam buscas em endereços ligados aos investigados. As ações são um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo, que apura operações de lavagem de dinheiro que teriam movimentado US$ 1,6 bilhão em 52 países, registradas em mais de 3 mil offshores.