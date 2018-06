PF investiga sócio de filho de Lula no Rio

A Polícia Federal investiga a atuação do empresário Jonas Suassuna, sócio do filho do ex-presidente Lula, em negócios junto ao governo do Rio de Janeiro durante a gestão Sérgio Cabral (MDB), revela o jornal Folha de S. Paulo. O principal alvo dos investigadores é um contrato de 93,7 milhões de reais entre a Secretaria de Educação e a empresa de telecomunicações Oi, na qual a Gol Mobile, de Suassuna, foi subcontratada. O Tribunal de Contas do Estado apontou pagamentos indevidos a serviços da firma do empresário. A Oi foi contratada em novembro de 2008 para implementar o projeto “Conexão Educação”, que previa a informatização de toda a gestão das escolas da rede estadual. Procurados, Suassuna afirmou que o projeto era responsabilidade da Oi; a empresa de telefonia não se pronunciou.

Google mais Carrefour

O Google, da Alphabet, fechou acordo com o Carrefour para vender produtos pela internet na França. Segundo a empresa de varejo, é a primeira vez que serão vendidos alimentos frescos por meio das plataformas da gigante da internet. No início de 2019, os consumidores franceses já poderão comprar produtos do Carrefour por meio de plataformas do Google como Home e Assistente, além do website de compras do Google na França, informou a empresa de varejo em comunicado. A parceria esquenta a corrida digital entre os varejistas do país. O grupo Casino, concorrente do Carrefour, anunciou em março um acordo para vender produtos de suas lojas Monoprix na região de Paris por meio do serviço Prime, da Amazon.com



Vitória faz México tremer

A vitória da seleção mexicana sobre a Alemanha neste domingo causou um pequeno tremor no México. Ao invés de causa natural, o tremor teve origem artificial associada à comemoração da população. Em um post no Twitter, a SIMMSA, rede do Instituto de Investigação Geológicas e Atmosférica, diz que o terremoto foi causado “possivelmente por saltos massivos” após o gol que Hirving Lozano fez aos 35 minutos de jogo na manhã deste domingo. O tremor foi registrado por pelo menos dois sensores dentro da cidade às 11:32 no horário local, uma reação tão surpreendente como a vitória histórica do time mexicano sobre um campeão do mundo em uma partida oficial. A partida importa diretamente ao Brasil, já que os dois classificados no grupo brasileiro pegam os classificados no grupo de México e Alemanha nas oitavas-de-final. O Brasil, como se sabe, empatou ontem com a Suíça em 1 a 1.

Terremoto no Japão

Um terremoto atingiu oeste do Japão às 19h58 no horário de Brasília, deixando ao menos três mortos e 200 feridos, e provocando apagões e uma suspensão do tráfico ferroviário. O tremor de 5,3 graus de magnitude, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, aconteceu perto de Osaka, a segunda maior cidade do país. É o maior tremor da história na cidade desde o início das medições, em 1923.

Tiroteio nos EUA

Na madrugada deste domingo, um tiroteio deixou ao menos um morto e vinte feridos durante um festival de artes noturno na cidade americana de Trenton, em Nova Jérsei. Segundo a polícia, dois atiradores teriam realizado o tiroteio. Um dos suspeitos, de 33 anos, foi morto no local pela polícia e o outro está sob custódia. Entre os feridos, quatro estão em estado crítico, incluindo um menino de 13 anos. Os tiros começaram perto das 3h da manhã, horário local, no festival que iria até a tarde deste domingo. A razão para o tiroteio permanece incerta, e as autoridades locais ainda investigam a cena do crime.

Acordo pelo nome

Grécia e Macedônia assinaram neste domingo, na cidade de fronteira de Psarades um acordo histórico que encerra 27 anos de conflito bilateral pelo nome da ex-república iugoslava, que agora passa a ser chamada Macedônia do Norte. Até agora, o nome oficial da Macedônia era Antiga República Iugoslava da Macedônia (ARYM). O acordo, assinado pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países, acaba com 27 anos de conflito bilateral e permitirá o fim do veto da Grécia à entrada da Macedônia na União Europeia (UE) e a Otan. Agora deve ser ratificado pelos respectivos Parlamentos e submetido a um referendo na Macedônia. A Grécia não tolerava que o país vizinho assumisse o nome de uma de suas províncias, reivindicando a herança dos grandes reis da Macedônia antiga, Filipe II e seu filho, Alexandre, o Grande.

França e Espanha recebem navios

O navio Aquarius, da ONG SOS Méditerránee, passou neste sábado em frente à ilha espanhola de Maiorca no seu sétimo dia de navegação, após o resgate de 629 imigrantes no mar. A Espanha que já havia sinalizado positivamente sobre receber os náufragos, anunciou neste sábado que a França vai colaborar e acolher parte dos imigrantes que estão dentro do navio. De acordo com a vice-premiê espanhola, Carmen Calvo, responsável pela operação de acolhimento dos refugiados, o governo aceitou a proposta apresentada pela França, após uma conversa com o embaixador francês em Madri. O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, agradeceu ao mandatário francês, Emmanuel Macron, pela oferta. “Esta é a cooperação com a qual a Europa deve responder à crise imigratória”, disse Sánchez, segundo a mídia local. O navio Aquarius resgatou há uma semana 629 imigrantes no Mar Mediterrâneo.