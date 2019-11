PF faz buscas por ordem de Fachin

Brasília — A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (5), uma série de mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, em investigação em curso junto ao Supremo Tribunal Federal.

Segundo a coluna Radar, de VEJA, o ex-presidente do Senado Renan Calheiros, o senador do MDB Eduardo Braga e o ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU) estão entre os alvos da operação.

Ao jornal O Estado de S.Paulo, o advogado Luiz Henrique Machado afirmou que Renan recebeu a intimação em Maceió, mas não há cumprimento de mandados judiciais em endereços ligados ao parlamentar.

As ações começaram nas primeiras horas desta manhã. O STF tem competência sobre apurações envolvendo investigados com foro privilegiado.

As ordens foram expedidas pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte. Em nota, a PF informou que, por ordem de Fachin, não divulgará as ações.